Петуховский район в пятерке лидеров всероссийской акции

Участники акции журналисты - авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных программах и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтёры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.

Уникальный опыт по созданию восьми томов книги «Память сердца» представила Челябинская городская общественная организация «Центральный совет ветеранов (пенсионеров)». У многотомника – более 500 авторов. Это дети войны, многие из которых пережили оккупацию, воспитывались в детских домах. Они восстанавливали страну из военной разрухи и по крупицам собирали воспоминания о погибших отцах, о тихом подвиге матерей.

- Не устаю восхищаться тому, какой отклик получила инициатива членов Общественной палаты Российской Федерации, наших старших коллег – почётных граждан Ростовской области о проведении акции по сохранению видеовоспоминаний детей войны, - отметил руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров. – Акция по-настоящему объединила поколения. Наши бабушки и дедушки, старшие наставники нашли в себе силы поделиться воспоминаниями, вернуться к пережитым трагическим событиям, рассказать о боли утрат и потерь, о маленьких радостях, на которые так скупо было их опалённое войной детство. Записать эти личные истории, а по сути – часть истории великой страны, «перевести» их на современный, цифровой язык, сделать доступными миллионам им помогали молодые волонтёры. Этот опыт, эти часы и минуты общения и участия в общем деле бесценны.

Самые благодарные города и районы

Абсолютным лидером среди муниципалитетов, жители которых представили для участия в акции наибольшее количество видеовоспоминаний детей войны, стала столица Республики Бурятия Улан-Удэ. Причем наибольший вклад в общий результат внесли специалисты республиканской библиотечной системы. В рамках проекта «След войны» они рассказали о судьбах 39 своих земляков. На втором месте по количеству созданных видеороликов - творческая группа специалистов учреждений культуры Абдулинского района Оренбургской области. Они тоже принесли своему муниципальному образованию почетное звание самого благодарного. Также в пятёрке лидеров жители Курганинского района Краснодарского края, Челябинска, Уфы, Канского района Красноярского края и Петуховского района Курганской области.

Итоговая онлайн-конференция

Окончательные итоги проведения Акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены в ходе онлайн-конференции «Дети войны: изучение и популяризация жизненного пути в целях развития местных сообществ».

К участию приглашаются представители, специалисты организаций образования и культуры, члены муниципальных общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.

Мероприятие пройдет в Общественной палате Российской Федерации 23 декабря 2021 года. Предварительная регистрация для участия в онлайн-трансляции – по ссылке.

Фото Петуховской средней школы.