ПФР назвал три категории пенсионеров, которым в декабре могут поднять пенсии

Об индексации выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов Пенсионного фонда.

Выплаты положены гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

На прибавку могут рассчитывать пенсионеры, работавшие до августа текущего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них может быть начисслена прибавка к пенсии. Возможно им сделают дополнительную доплату за три месяца.

На повышенные выплаты могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет.

Ранее глава Минтруда господин Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии могут проиндексировать на 7,7%, но страховые — на 5,9%.

Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.

Напомним, что власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя направляются на страховую составляющую пенсии.