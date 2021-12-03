По рекомендации ЦУР в курганских поликлиниках открыли вакансии

В двух курганских поликлиниках в ноябре открыли восемь вакансий для ускорения обработки обращений жителей. Это решение было принято медучреждениями по рекомендации Центра управления регионом Курганской области.

ЦУР совместно с региональным департаментом здравоохранения обсудил проблемы учреждений сферы здравоохранения и помог разработать рекомендации. В результате, в поликлинику №1 и №2 будут приняты 8 специалистов, которые будут обрабатывать и отвечать на обращения граждан. Также была разработана «дорожная карта» по улучшению и ускорению отработки обращений от жителей Кургана.

Система здравоохранения Зауралья максимально перегружена. За год ЦУР зафиксировал более 25,4 тысячи «коронавирусных» обращений от курганцев. Еще почти 13 тысяч обращений были связаны с оказанием медицинских услуг. Соответственно, в адрес медиков только за этот год поступило более 38 тысяч обращений.

Фото Николая Пушилина.