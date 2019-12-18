Победа – за силой духа

В финале сразились девять конкурсантов, по трое представителей от команды каждого наставника. В итоге за лидерство боролись трое – Данила Плужников из Сочи, Раяна Асламбекова из Чечни и Таисия Подгорная из Краснодарского края.

Вот это выход!

Накал страстей зашкаливал. Непередаваемые ощущения оставила песня Данилы Плужникова «Я свободен». Своеобразная манера исполнения известного рок-хита сделала свое дело – за юношу отдали свои голоса большинство зрителей. Тут же начались бурные обсуждения. Многие говорили о том, что ребенку помогли выиграть, голоса ему отдавали из жалости.

Мелодия души

Мальчик родился с генетическим дефектом опорно-двигательного аппарата, костей, хрящей и связок. В 14 лет его рост – 92 сантиметра. Дима Билан услышал не только голос, но и сердце юноши. Чего стоило выражение его лица, когда после нажатия кнопки красное кресло развернулось. Как этого момента ждет каждый участник! Дане повезло. Но выйти на сцену стоило больших трудов, в первую очередь внутренних. Но со своей проблемой парень не просто смирился, он научился с этим жить.

Талант

Во время слепых прослушиваний молодой человек исполнял композицию Олега Газманова «Два орла». Природа наградила Данила талантом и потрясающими родителями, которые ежедневно борются за жизнь сына. По словам его мамы Ирины, примерно до 10 месяцев Даня рос и развивался нормально, затем началось отставание. Родители возили мальчика в Москву и в Курган, в Центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова.

Борец за жизнь

Лечение продолжалось и во время съемок проекта. Помочь хотели все, в том числе руководство «Первого канала». Данила прошел обследование в Институте детской эндокринологии. Специалисты помогли вырасти сотням тысяч детей, которые рисковали на всю жизнь остаться лилипутами. Пациенты вырастали на 20, 30 и более сантиметров. Как известно, эндокринологи используют гормон роста. Он действует на зоны роста. У Данилы взяли анализы на все гормоны, а затем сделали специальные рентгеновские снимки для выявления зон роста.

Ситуация сложная. В костях у Данилы не просто нет кальция. Там нет зон роста. И при этом он неплохо играет на музыкальных инструментах. Как подчеркнула профессор, главный детский эндокринолог России Валентина Петеркова, у мальчика хорошее умственное развитие, высокий интеллект и совершенно нормальный гормональный статус. К сожалению, при этом заболевании перспективы для удлинения с помощью гормона роста нет.

Данила прошел через магнито-резонансную томографию, оценку механики движений, научные тесты, анализы в ЦИТО.

-Проблемы есть с костной системой. Переделать мы ее не можем, но мы можем ей помогать. У этого ребенка слабые кости и связки с гипермобильностью, то есть мягкие, как резиночки, - подчеркивали специалисты.

Как подрасти?

Зауральцы владеют уникальными технологиями увеличения роста с помощью операций. У врачей огромный опыт работы с пациентами с ахондроплазией. Именно в нашем городе мальчик смог немного подрасти. Несколько раз врачи оперировали Даню.

Но проблема более сложная. У него слабые кости, в них не накапливается кальций. В костной ткани в главных опорных местах костей просто нет. Связки и мышцы тоже очень слабые. Мальчику больно ходить. Еще год назад он обходился без костылей, а теперь просто не может опираться на ноги.

До последнего!

Еще до финала «Голоса» в студии у Елены Малышевой собрался консилиум. Приехали на него специалисты из всех трех центров, где сегодня находится под наблюдением Даня. Речь идет о Центральном институте травматологии и ортопедии, Институте детской эндокринологии и Центре Илизарова. Зрителей в зале не было. Обсуждение получилось бурное.

Врачи посмотрели рентгенограмму 2009 года, где видны косные дефекты в суставах.

-Именно тогда в Кургане ему провели операцию по коррекции оси второй ноги. Через год юноша снова поступил в институт Илизарова. Врачи занялись удлинением конечностей. Ногу удалось удлинить почти на 5 сантиметров. Затем в центре Илизарова сделали еще одну операцию по удлинении второй ноги. Это привело к тому, что рост мальчика увеличился на 5 сантиметров, - рассказала ведущая программы «Жить Здорово».

-Есть изменения в позвонках, но, слава богу, нет стеноза ни в грудном, ни в шейном отделах позвоночника. Опасности со стороны спинного мозга, со стороны позвоночника нет, - заявил директор РНЦ «ВТО» имени академика Илизарова Александр Губин.

Как подчеркнул детский травматолог-ортопед, профессор Андрей Снетков, рядом с Сочи, где живет Даня, находятся центры, где можно проводить консервативное лечение:

-Если он серьезно займется реабилитацией, сможет ходить без костылей.

Большие цели

В студию пригласили, конечно, Даню с мамой и папой. Специалисты объяснили, что никакое хирургическое лечение мальчику не показано. До полного завершения роста и формирования опорно-двигательного аппарата еще лет семь. Цель, которую поставили перед ребенком, - научиться ходить без костылей, а для этого нужно немало потрудиться и укрепить мышцы. Важно ходить на массаж, гимнастику, проводить побольше времени в бассейне.

Ровно через год Данила пообещал вернуться в ЦИТО, чтобы медики оценили объем движений и поняли, каких результатов смог добиться молодой человек.

Перед тем, как отпустить мальчика из зала, врачи пожелали ему здоровья и больших успехов на музыкальной арене. Они отметили, что будут очень рады услышать его голос в большом зале консерватории, за рубежом и на «Евровидении».



Фото с сайта: newstracker.ru

