Почему лучше привиться, чем переболеть?

Особенностью прививочной кампании 2021 года стало одновременное проведение вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции.

О прививках, вакцинах и профилактике: что в первую очередь, что нужнее? А может, и вовсе стоит понадеяться на иммунитет? Об этом наш разговор с Татьяной Пястоловой, и. о. главного врача Курганского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

- Татьяна, расскажите, как в области обстановка с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, начался осенний подъем?

- Да, люди начали болеть. За 36 неделю число заболевших ОРВИ составило 6289 человек, из них в Кургане – 3589. Школьники из общего числа заболевших составляют 1472 человека.

- Какими темпами идет вакцинация от гриппа в этом году?

- В Курганской области началась ежегодная иммунизация от гриппа. Для взрослого населения поступила вакцина «Совигрипп», для детей – «Ультрикс Квадри». Также Ультрикс Квадри» могут прививаться беременные женщины. Особенно важно поставить прививку гражданам с высоким риском заболевания гриппом, а также тем, у кого высок риск осложнений. Это, в первую очередь, дети (вакцинация возможна с 6 месяцев), лица старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания (органов дыхания, сердечнососудистой системы). На 16 сентября более 20 тысяч жителей области поставили прививку от гриппа.

- Как известно, особенностью этой прививочной кампании стало одновременное проведение вакцинации и против ковида. Как поступать людям в это ситуации? Можно ли одновременно прививаться от гриппа и от ковид19?

- На сегодняшний день совмещать две вакцины нельзя. Интервал между прививками должен составлять 1 месяц. Если человек переболел ковидом менее 6 месяцев назад, то ему важно привиться вначале от гриппа. Если вы уже поставили 1 компонент вакцины от ковид-19 важно завершить вакцинацию, и только через 30 дней привиться против гриппа.

- Некоторые сомневаются, стоит ли вообще прививаться. Рассказывают о случаях, что мол, поставили прививку, а потом раз – и заболели. Так не лучше ли понадеяться на свой иммунитет? Что можно ответить на этот вопрос?

- На самом деле ни одна прививка ни от одной болезни не даёт стопроцентной гарантии. Заболеть может и тот, кто привился. Прививка дает защиту от тяжелых осложнений или от тяжелого течения заболевания.

Вакцинация – это самое эффективное средство защиты. Однако не забывайте об обычных средствах профилактики:

- Мойте руки, обрабатывайте поверхности дезинфицирующими растворами.

- Соблюдайте социальную дистанцию.

- Ведите здоровый образ жизни

- Носите маску в общественных местах.

- Сколько человек на сегодняшний день в Курганской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции?

- В настоящее время привито первым компонентом 249 тысяч человек взрослого населения, полностью завершили иммунизацию 221 тысяча человек.

- Спасибо за беседу.

Юлия Кондратова.

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