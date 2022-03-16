Полиция просит зауральцев сообщать о незаконном обороте наркотиков

В Курганской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

До 26 марта в регионе пройдут профилактические мероприятия, проверки в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Со школьниками и их родителями поговорят о последствиях употребления и распространения наркотиков.

В рамках акции граждане, владеющие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, могут позвонить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02», уточнили в пресс-службе главы региона.

Кроме того сообщить информацию о местах продажи наркотиков или сборе людей, употребляющих запрещенные вещества, можно по телефону 45-64-48, для жителей Курганской области 8 (3522) 42-12-98.