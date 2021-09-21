Половинских студентов встретили на избирательном участке цветами

Поздравлениями, шоколадками и буклетами встретили на избирательном участке в Байдарах Дарью Сорокину и Егора Тюленёва.

Потому как для них – это первое в жизни голосование. Ребята – студенты. Даша учится в педагогическом колледже, а Егор – железнодорожном. Но проголосовать решили дома, в стенах некогда родной школы, в которой располагается участок.

Молодых людей поддержали мамы Светлана Ивановна Тюлёнева и Ольга Васильевна Сорокина, а также бабушка Екатерина Афанасьевна.

Впервые в жизни проголосовал и Кирилл Горлов, выпускник клуба «Картингист» Половинского ДДТ.

Во второй день голосования в Половинском районе на избирательных участках также оживлённо, как это было в пятницу, 17 сентября, когда проголосовать пришла четверть жителей муниципалитета от списочного состава.

Члены избиркомов настойчиво продолжают выезжать по заявлениям и проводят голосование вне помещений.

А в Марае от души поздравили с днем рождения ветерана Марию Карасеву.

Продолжают радовать избирателей на участках половинские самодеятельный артисты. Сегодня товарищ Шихалев, дуэт «На одном дыхании» (Т. Абрамова и П. Кудрявцев) и хор ветеранов «Не стареющие душой» ( рук. А. В. Есин) выступали с мини-концертами на избирательных участках РЦКД, ЦРБ и детского сада «Солнышко».

Галина Абрамова. Газета «Вестник района» Половинского района.

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