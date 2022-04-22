Полпред ознакомится с работой центра универсальных педкомпетенций

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном Округе Владимир Якушев сегодня, 20 апреля, посетит технопарк Шадринского педуниверситета.

Это современная технологическая площадка для междисциплинарных и метапредметных исследований, учебных проектов, демонстрационного экзамена, практической подготовки, мастер-классов, лекций, повышения квалификации, организации просветительских мероприятий, профориентационной деятельности. Технопарк универсальных педагогических компетенций Шадринского государственного педагогического университета транслирует самые современные знания и технологии в студенческую среду и педагогическое сообщество Курганской области, сообщает пресс-служба вуза. Сегодня в стенах технопарка проходит конференция «Шаг в будущее» и областной конкурс профмастерства.

- Технопарк универсальных педагогических компетенций - это структурное подразделение совершенно инновационное, не имеющее аналогов, которое будет призвано транслировать самые современные знания и технологии в студенческую среду, а, соответственно, и в педагогическую среду. Технопарк состоит из двух кластеров. Естественнонаучный кластер, где будут проводиться лабораторные исследования по биологии, физики, химии и другим естественным наукам. Второй кластер - роботы. Робототехника и современные IT-технологии. Эти два самых современных кластера будут составлять основу технопарка, - прокомментировал ректор ШГПУ Артур Дзиов.

Фото из группы "Технопарк ШГПУ" в соцсети "Вконтакте".