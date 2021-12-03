Полпред Владимир Якушев дал ряд важных поручений ГФИ УрФО

Как сообщили в пресс-службе полпредства, основными темами стали заболеваемость коронавирусом и вакцинация от COVID, ситуация на рынке труда и прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Количество выявляемых случаев коронавируса по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Однако коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший - прим.) на этой неделе в регионах УрФО опустился ниже единицы и составил 0,99 (в среднем по России - 0,93 - прим.). Введённые ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости. Но перед регионами стоит более масштабная задача: снизить распространение инфекции в разы, акцентировал внимание Владимир Якушев.

Коечный фонд загружен на 82,5 процента. Фактически занято 17 419 коек, это на 3,3 тысячи меньше, чем неделей раньше: высвободившиеся койки возвращают для оказания плановой медпомощи.

По данным на 26 ноября, численность зарегистрированных безработных составляет 61,2 тысячи человек (это на 822 человека больше, чем неделей раньше). Количество людей, состоящих на учёте в службах занятости, увеличилось в большинстве регионов УрФО.

«Есть негативная тенденция к росту. Надо разобраться, что произошло», - призвал коллег проанализировать ситуацию Владимир Якушев.

В целом осенне-зимний отопительный сезон (ОЗП) в Уральском федеральном округе проходит в штатном режиме. В период подготовки к ОЗП в муниципалитетах проведена большая работа по капитальному ремонту ветхих сетей. При возникновении аварий и инцидентов на сетях коммунальные службы оперативно их устраняют. В отдельных муниципалитетах есть недоработки, которые, однако, не носят системного характера.