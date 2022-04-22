Полпред Якушев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба полпреда.

На заседании рассматривались вопросы поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления. Особое внимание было уделено льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий.

Ещё одним вопросом стала поддержка рынка труда и комплекс мер по снижению уровня безработицы.

«Правительство России приняло ряд решений по льготному кредитованию МСП и системообразующих предприятий. Наша задача – наладить оперативную систему обратной связи с бизнесом, проанализировать эффективность и достаточность существующих мер поддержки и, при необходимости, доработать «узкие» места либо предложить компаниям дополнительные инструменты для пополнения оборотных средств», – подчеркнул полпред.

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