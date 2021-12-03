После ковида курганцы могут пройти углубленную диспансеризацию

Жители Курганской области, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, имеют право на прохождение углубленном диспансеризации. Об этом «Новому миру» сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике регионального Департамента здравоохранения Елена Носова.

- После выписки человеку, переболевшему ковидом, даются рекомендации по терапии перенесенного заболевания. Это делается не зависимо от того, как пациент лечился – в стационаре, то есть в больнице или госпитале, или амбулаторно, то есть дома, - пояснила Елена Геннадьевна.

По ее словам, каждого пациента после выздоровления от ковида должны взять на диспансерное наблюдение. Спустя четыре, а затем восемь недель он должен быть осмотрен в медицинской организации.

- На 61-й день после окончания лечения пациент имеет полное право прийти углубленную диспансеризацию в лечебном учреждении по месту жительства. Она позволяет своевременно выявить риски возникновения тромбоэмболических и иных осложнений, - указала собеседница «Нового мира».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.