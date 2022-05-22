Последствия лесных пожаров в Курганской области могли быть тяжелее

Главная цель Федерального проекта «Сохранение лесов», который реализуется, в том числе, на территории Курганской области, - сделать так, чтобы площадь свежих лесопосадок была выше, чем площадь вырубленных и сгоревших лесов. Об этом, выступая на II Экологическом научно-общественном форуме Зауралья, сообщил начальник отдела охраны окружающей среды управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Александр Зырянов.

- По итогам 2021 года целевой показатель федерального проекта в Зауралье был выполнен. Соотношение восстановленных лесов к потерянным лесам составила 100,8%. В этом году из-за природных пожаров ситуация, видимо, будет иная. Однако пожары сейчас происходят во многих регионах страны, поэтому плановый показатель на федеральном уровне, скорее всего, будет скорректирован, - выразил надежду Александр Зырянов.

По его словам, начиная с 2019 года, в рамках федерального проекта для Курганской области приобреталась лесопожарная техника. Курганский лесопожарный центр оснащен тракторами, спецавтомобилями, прицепным и навесным оборудованием. Они позволяют не только тушить пожары, но и проводить лесовосстановительные работы.

- Сложно судить, достаточно этой техники или нет. Но если бы ее не было, наверное, последствия пожаров могли бы быть еще более тяжелыми, чем оказались, - высказал предположение Александр Зырянов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.