Поставка жизненно важных лекарств в Россию не прекратится

В российских телеграм-каналах начали появляться сомнительные сообщения о том, что американская онлайн-платформа для медработников Medscape намерена прекратить поставки жизненно необходимых лекарств в Россию.

Ясность внесли авторы проекта войнасфейками.рф. Ни на сайте компании Medscape, ни в ее социальных сетях, подобных заявлений о прекращении поставок лекарств в Россию нет.

Оказалось, что российские телеграм-каналы неверно истолковали сообщение с официального Instagram-аккаунта Medscape.

Специалист, ведущий страницу компании, обратился к подписчикам с вопросом: «Насколько этичной была бы приостановка поставки лекарств в Россию?». Под постом сразу же появилось множество негативных комментариев пользователей о том, что задавать такие вопросы уже не этично. Кроме того, медицина не должна пересекаться с политикой, ведь речь идет о жизнях людей.

Напомним, проект войнасфейками.рф запустили авторы нескольких телеграм-каналов для того, чтобы рассказывать населению правдивую информацию о социально-экономической ситуации в России на фоне проведения военной спецоперации.