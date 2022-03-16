Пострадавшие от иностранных компаний зауральцы могут позвонить на «горячую линию»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская «горячая линия» по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации.

«Горячая линия» работает бесплатно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме. В случае необходимости консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в часы их работы.

Операторы единого консультационного центра предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав.

Специалисты Роспотребнадзора работают с обращениями граждан, осуществляют необходимые запросы исполнителям услуг в целях выяснения объективных обстоятельств по предмету жалобы, бесплатно консультируют по возникшим вопросам, помогают готовить претензии и исковые заявления по особо сложным ситуациям.

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.