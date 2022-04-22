Построен мост дружбы: Шадринск – Усть-Каменогорск

В минувший четверг, 14 апреля на платформе ZOOM состоялся «Духовный мост дружбы: Усть-Каменогорск – Шадринск» в рамках мероприятий Года народного творчества и культурного наследия СНГ.

Специалисты Центральной библиотечной системы города Шадринска представили для информации и на обсуждение такие темы, как «Наша жизнь – библиотека»: о ЦБС г. Шадринска; «От земской к центральной»: история старейшей библиотеки Зауралья; «Будни и праздники»: опыт работы отдела стационарного обслуживания центральной библиотеки имени А.Н. Зырянова; «История прошлого в маршрутах настоящего».

В свою очередь, специалисты центральной городской имени Оралхана Бокея стоицы Восточно-Казахстанской области рассказали о новых проектах Усть-Каменогорской ЦБС, литературном наследии О. Бокея и электронной библиотеке Bokey.kz

Коллеги стран - участниц встречи поделились опытом работы библиотек в современной среде, где получили интересную информацию, которая станет еще одной из направляющих для дальнейшего развития.

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