«Потанинка» приглашает всех на «МАСКАрад»

Курганская областная детско-юношеская библиотека имени В.Ф. Потанина объявила творческий конкурс «МАСКАрад».

Принять участие в конкурсе могут жители Курганской области, дети и молодежь в возрасте от семи до пятнадцати лет. Участникам предлагается создать оригинальный дизайн новогодней маски, используя различные материалы и технологии декорирования.

Можно изготовить маски на основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов. Самое главное, что творческие работы должны быть изготовлены в натуральную величину, быть легкими и прочными, иметь крепежные элементы для надевания.

Оригинальность творческого замысла, качество, соответствие заявленной теме и креативность обязательно учтут при оценке работ.

Заявку на участие в конкурсе и положение можно скачать в официальной группе «Потанинка библиотечная» в социальной сети ВКонтакте.

Подведение итогов состоится 29 декабря 2021 года. Организаторы пообещали участникам конкурса «МАСКАрад» сертификаты в электронном виде.