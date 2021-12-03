Потанинка пригласила на акцию «Позвони маме, она по тебе скучает»

Cегодня курганцев, которые пришли на прогулку в Детский парк радостно встречал большой и добрый Мишка во фраке и предлагал сделать совместное фото на память. Неспроста наш Мишка надел фрак, ведь он поздравлял с Днем матери прекрасных дам, а мальчикам и мужчинам напоминал о том, как важно поздравить своих любимых мамочек!

Сотрудники Потанинки раздавали прохожим симпатичные календарики с напоминанием «Позвони маме, она по тебе скучает». Именно так называлась акция, организованная Управлением культуры Курганской области. Курганцам рассказали об истории праздника, дети вспомнили сказочных мам-персонажей любимых книг и отгадали веселые загадки.

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что Активисты ОНФ в Курганской области совместно с АНО «Пружина», областным департаментом образования и науки и партнерами штаба #МыВместе, в рамках акции «Тележка добра» оказали помощь Курганскому областному перинатальному центру и нуждающимся мамочкам в районах области.