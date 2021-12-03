Позаботьтесь о глазах: профилактика зрения в период пандемии

Длительное пребывание в замкнутом пространстве сложно переносится, как взрослыми, но особенно детьми. В ход идут возможные методы развлечения, тем более, когда кругом лозунги «Оставайся дома, дерзай-юзай гаджеты! Теперь тебе никто не запретит».

Даже те родители, которые задумывались о зрении детей и о том, что ему вредит в обычной жизни – сейчас сдаются. И без того малоподвижный образ современных детей, при самоизоляции стал еще менее подвижным. Всё ограничивается несколькими комнатами и бесконечной работой на близком расстоянии: домашнее обучение, чтение, просмотр мультиков, фильмов через телефон, планшет, компьютер, рисование, вязание, лепка, пазлы, лего и другое. Зрительная нагрузка возрастает в несколько раз, а если еще учесть наследственную предрасположенность к глазным заболеваниям, и то, что многие родители могут и не подозревать, что их ребенок плохо видит, так как пропускают плановые офтальмологические осмотры, а дети, не зная «Как видеть хорошо?», просто не жалуются. Всё это резко увеличивает и без того прогрессирующий с каждым годом риск развития глазной патологии у детей.

За последнее время заболеваемость близорукостью среди детей и подростков выросла в разы. Именно поэтому сейчас особенно важно знать, как сохранить зрение и профилактировать прогрессивное ухудшение его уже выявленной зрительной патологией у детей.