Пожарная охрана Курганской области отметила плюсы трёхдневного голосования

17-ое сентября у начальника отдельного поста Федеральной противопожарной службы 7 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Курганской области Антона Копытина, как и у большинства жителей нашей страны, рабочий день. Выборы для него – дело ответственное. Антон Викторович выбрал удобное время, чтобы принять участие голосовании за депутатов Госдумы. Кстати, он положительно оценил предоставленную избирателям возможность отдать свои голоса в течение нескольких дней.

- Сегодня, как и всегда, шёл на голосование в хорошем настроении. Уверен, что от наших голосов зависит будущее города, области, а также России в целом. Выборы в этом году проводят в течение трёх дней. Это удобно в первую очередь для наших сотрудников, которые трудятся в суточном режиме, они могут прийти проголосовать в свободное от несения службы время, не отрываясь от рабочего процесса. А так, у кого-то дачный период заканчивается, у кого-то личные планы. Есть возможность скорректировать их и прийти на голосование в удобное время с пятницы по субботу, - прокомментировал начальник отдельного поста Федеральной противопожарной службы 7 пожарно-спасательного отряда.

Антон Копытин проголосовал на участке в здании городского дома народного творчества. Организацией выборного процесса остался доволен.

- При входе измеряют температуру, есть средство для обработки рук, сотрудники находятся в масках, выдают индивидуальные пакеты, Кабинки после посетителей обрабатывают специальным раствором. Голосование на избирательных участках безопасно для всех людей, - подчеркнул служащий МЧС.

На время проведения выборов пожарная охрана действует в режиме повышенной готовности.

- В дни голосования на избирательных участках дежурят сотрудники пожарной охраны, а также государственного пожарного надзора, которые осуществляют контроль по пожарной безопасности, - пояснил Антон Копытин.

Добавим, что участки открыты с 8:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации. Для этого нужно перейти в раздел поиска по адресу. В облизхбиркоме отметили, что от голоса каждого из нас зависит, как будет сформирован законодательный орган нашей страны, какие кандидаты и избирательные объединения будут представлять интересы региона в ближайшие пять лет.

Екатерина Черепанова.

Фото Виталия Грызлова.