Пожары вынудили изменить план экологических мероприятий в Зауралье

Проведение II Экологического научно-общественного форума Зауралья, который проходит сегодня в городе Кургане, является особенно актуальным в связи с природными пожарами, охватившими регион. Такое мнение, выступая на пленарном заседании форума, высказал начальник управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Андрей Новиков.

- Форум проводится в Дни защиты от экологической опасности. В настоящее время ситуация с ландшафтными пожарами особенно наглядно демонстрирует проблему взаимоотношения человека и природы, сохранения природно-ресурсного потенциала, поддержания экологического баланса, - заявил Андрей Новиков.

По его словам, в последние дни силы органов государственной власти и органов местного самоуправления, специализированных организаций брошены на борьбу с лесными и ландшафтными пожарами. В связи с этим они вынуждены менять первоначальные планы по экопросветительским мероприятиям, субботникам, посадкам лесных культур и так далее.

- Все эти мероприятия, разумеется, будут проводиться, но чуть позднее. Сейчас наша основная задача – предотвратить угрозу населенным пунктам и природной среде, не допустить распространения огненной стихии, - указал Андрей Новиков.

При выработке управленческих решений и практической реализации природоохранных мероприятий органы власти всегда опираются на поддержку общественности, научных и образовательных организаций. Поэтому проведение Экологического форума именно сейчас, в столь сложной обстановке, представляется общественно значимым.

- Это служит примером объединения органов госвласти, науки и общественности для обеспечения экологической и пожарной безопасности, сохранения окружающей среды. Еще раз призываем всех быть осторожными при обращении с огнем! – призвал зауральцев Андрей Новиков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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