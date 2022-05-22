Правительство Курганской области намерено привлечь 270 млн рублей на открытие нового турбизнеса

В 2022 году на развитие действующего и открытие нового туристического бизнеса Курганская область планирует привлечь из федерального бюджета на условиях софинансирования более 270 млн рублей. Заявки по трем направлениям туристической деятельности поданы регионом на рассмотрение в Федеральное агентство по туризму, сообщает правительство Курганской области.

В этом году предпринимателями региона, которые предоставляют свои услуги в сфере туристического бизнеса, подано 87 заявок на государственную поддержку в виде грантов.

Заявки поданы на создание кемпингов и авто-кемпингов; на обустройство пляжей, приобретение оборудования, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание мобильных пунктов общественного питания; на разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, создание и развитие инклюзивного туризма.

Условие софинансирования предполагает, что 70% процентов сметной стоимости проекта оплачивает федеральный бюджет, а 30% - предприниматели. В случае получения одобрения бизнес сообщество региона должно будет подставить не менее 120 млн рублей собственных средств и реализовать свои проекты до 31 декабря 2022 года.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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