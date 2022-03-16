Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким погибших на Украине

Уважаемые жители Курганской области. В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, защищая мирное население на Украине, есть наши земляки. Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащих, с честью выполнивших свой долг. Вместе с вами скорбит вся наша область, разделяя горечь утраты наших ребят. Они - лучшие сыновья своей страны. Они – настоящая элита нашего государства.

Правительство Курганской области совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Руководитель государства сообщил о просьбах по военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», - сказал президент.

«Российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - заявил глава государства.

По его словам, целью спецоперации является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.