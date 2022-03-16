Правительство РФ поддержит бизнес с иностранным резиденством

Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний, которые вели бизнес за рубежом, в российские специальные административные районы (САР) в Калининградской области и в Приморском крае. Это сделано для защиты российского бизнеса и его активов в условиях нарастающего санкционного давления, пояснила заместитель директора Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития РФ Раиса Агеева. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

В частности, по ее словам, было предложено расширить перечень компаний для переезда. Теперь такая возможность будет и у более молодого бизнеса, созданного до 1 марта 2022 года. "Это изменение существенно увеличит количество компаний, которые могут изменить иностранные резидентства на российское", - отметила Раиса Агеева.

Кроме того, переезжающие в САР компании освободили от от обязанности продолжать ведение деятельности за рубежом. Первую проверку резидентов в САР смогут проводить только через два года после переезда, а работать компании смогут как прежде, то есть использовать иностранное корпоративное право до 2039 года.

Что касается временных мер, то до конца этого года компании смогут в упрощенном порядке регистрироваться в САР. Их также освободят от всех видов ревизий до конца этого года.