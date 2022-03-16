Правительство РФ продолжит развитие IT-отрасли вопреки санкциям

Минцифры РФ проанализирует план реализации национальной программы «Цифровая экономика», чтобы адаптировать её под текущую экономическую ситуацию в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика». Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер заверил, что правительство не планирует прекращать развитие и инвестиции в IT-отрасль. На сегодняшний день уже существует комплекс мер для поддержки IT-компаний.

На заседании также озвучили предложения для того, чтобы минимизировать риски невыполнения нацпрограммы «Цифровая экономика». Так, власти планируют переход государственных информационных систем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.

По информации департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области, с 2019 по 2021 год в Зауралье к высокоскоростному интернету подключили более 1500 социально-значимых объектов. Среди них, органы местного самоуправления, образовательные учреждения, пожарные части, фельдшерско-акушерские пункты и т.п.