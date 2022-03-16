Правительство РФ вводит меры поддержки туристической индустрии в регионах

Российские власти поддержали введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Председатель Ассоциации туризма Курганской области Наталья Краснова считает, что новая мера поддержки поможет предприятиям туриндустрии пережить непростые времена.

"Я считаю, это хорошая мера, которая снизит финансовое бремя с инвесторов и определяет ценовую политику. Так Россия сможет конкурировать с туристической отраслью зарубежных стран. Все понимают, что сейчас мы столкнемся с большим потоком отдыхающих, благодаря этой инициативе можно будет сдержать хотя бы цены на койко-место и оставить зарплаты сотрудников без изменений", - отметила она.