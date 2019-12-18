Правительство утвердило основные направления информационной политики в Зауралье

Действие программы рассчитано на 6 лет – с 2016 по 2021 годы. На ее реализацию будет потрачено 287 миллионов рублей. На 2016 год бюджет государственной программы уже сверстан – он определен суммой 47,9 миллионов рублей.

Программа информполитики, по словам Сергея Мелехова, будет нацелена на обеспечение конституционного права граждан на получение информации. Принятие программного документа будет способствовать улучшению качества жителей региона за счет удовлетворение информационных потребностей, повышению открытости органов власти, формированию у населения общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия. Кроме того в СМИ, учрежденных институтами власти, будет формироваться положительный имидж и инвестиционная привлекательность Курганской области. Программа также направлена на повышение качества региональной прессы и ее поддержку.

Правом распоряжения средств, выделенных на реализацию программы информационной политики, будет обладать Комитет по печати и СМИ Курганской области, а соисполнителями – региональное правительство и пресс-служба губернатора.

Программа носит концептуальный характер и подразумевает разработку подпрограмм и конкретных проектов, часть из которых уже реализуется.