Праздник Патриотизма

В том числе молодежь, вокруг одной национальной идеи. Мы должны встретить его достойно.

Об этом говорили на заседании круглого стола на тему «Подготовка к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», которое прошло

8 апреля в штабе регионального отделения партии «Единая Россия».

– Мы обязаны заранее, непредвзято и всесторонне изучить ситуацию, обсудить результаты проведенной работы и понять, что нам необходимо успеть сделать к 9 Мая и какие силы для этого привлечь, – подчеркнул модератор заседания депутат областной Думы Александр Брюханов.

Как сообщил руководитель администрации города Кургана Александр Поршань, план праздничных мероприятий, которые пройдут в областном центре, уже подготовлен, прорабатываются отдельные детали. Традиционно 8 мая состоится возложение венков и цветов на Аллее Славы, а вечером – акция «Свеча памяти». В день праздника на параде будет присутствовать военная техника. После митинга по центру города пройдет Бессмертный полк.

– Мы ожидаем от семи до восьми тысяч участников, – рассказал Александр Васильевич. – Люди будут разбиты на «коробки», чтобы никто никому не мешал.

Весь день 9 Мая в Кургане будут проходить концертные программы, а вечером жители столицы Зауралья увидят в небе праздничный салют. Кроме подготовки сценария мероприятий, в Кургане к празднику «наводят красоту». Уже вышло постановление по санитарной очистке города. Действует программа «Чистые четверги» – все предприятия и организации приводят в порядок прилегающие к ним территории. Планируется закончить эту работу к финалу конкурса «Славим человека труда» 22 апреля. Кроме того, к празднику будут обновлены обелиски и памятные места.

Ко всем подготовительным работам планомерно привлекается молодежь.

– Подключены все молодежные объединения и организация «Волонтеры Победы», – рассказал заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Николай Тужик. – Президент России Владимир Путин сказал, что патриотизм является, наверное, единственной национальной идеей в нашей стране. Поэтому самое главное, что мы должны сделать при подготовке к Дню Победы, – консолидировать общество вокруг этого главного патриотического праздника. Нам нужно привлечь как можно больше ребят не пассивными участниками праздника, а активными.

Работа в этом направлении ведется всеми областными структурами. В частности, с 15 апреля, как рассказал заместитель директора департамента социальной защиты населения региона Владимир Максименко, запланирована акция «Волонтеры в помощь ветеранам». В ее рамках ребята не только будут оказывать ветеранам помощь в быту, но и организуют их досуг: сделают своими руками поздравительные открытки, подарят домашние концерты для одного зрителя.