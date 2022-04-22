Предложения по развитию страны принимают через краудсорсинговую платформу ideas.roscongress.org

В рамках проведения форума «Сильные идеи для нового времени» в 2022 году сбор идей и предложений граждан по развитию страны осуществляется через краудсорсинговую платформу, расположенную по адресу: ideas.roscongress.org. В настоящее время поступило уже более 1200 идей на платформу. Сбор предложений осуществляется до 22 апреля 2022 года.

Краудсорсинговая платформа — программное обеспечение, предназначенное для подачи, регистрации, анализа и отбора идей с помощью методологии проведения краудсорсинговых проектов в сети Интернет.

Такую платформу развивают Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив (АСИ), которые выступают организаторами Форума.

«Использование системы позволит создать постоянно действующую круглогодичную краудсорсинговую платформу для сбора инициатив граждан России в масштабах всей страны. Кроме сбора идей для формирования содержательных повесток проводимых Фондом Росконгресс мероприятий, данный инструмент будет использоваться для поиска проектов, сбора идей, проведения голосований и опросов в целях содействия развитию инфраструктуры в стране, развитию диалога между обществом, бизнесом, профессиональным сообществом и властью, а также решения общенациональных задач», — отметил ответственный секретарь Форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В краудсорсинговой платформе реализованы следующие функции: сбор и оценка идей, информирование пользователей о событиях в системе, аналитика и отчетность, работа с сообществом, управление учетными записями, проведение опросов.

Поскольку платформа служит интерфейсом для сбора идей, ключевую роль при реализации данной модели краудсорсинга играют человеческие ресурсы по управлению сбором идей, контролю и модерации, вовлечению сообщества, комьюнити-менеджменту, задействованные на платформе.

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