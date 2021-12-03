Предприниматель из Кургана стала победителем всероссийского конкурса

Предприниматель Евгения Московенкова из Курганской области – производитель специальных чехлов для аппарата Илизарова, стала победителем Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021» в номинации «Женское предпринимательство», сообщает пресс-служба губернатора.

Перспективные бизнес-проекты были отобраны из 43 регионов России, всего на конкурс было подано более 300 заявок. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» проводится ежегодно с 2010 года Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Он нацелен на поощрение молодых бизнесменов от 16 до 35 лет.

Критерии отбора - от состояния финансовых показателей до количества предоставляемых предприятием новых рабочих мест.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить «Центр поддержки предпринимательства» и «Инвестиционное агентство Курганской области», без которых мой предпринимательский путь мог быть намного сложнее, - отметила предприниматель, - в стенах Фонда я прошла ни одно обучение по бизнесу, с помощью специалистов Центра поддержки экспорта вышла на международный уровень: сейчас нашу продукцию можно купить практически в любой точке мира через интернет. Мне помогли сделать сайт и каталог на английском языке, прямо сейчас чехлы проходят сертификацию на соответствие международным стандартам качества. Почти все услуги мне оказали бесплатно!»

Фото из личного аккаунта Евгении Московенковой в социальной сети "Вконтакте"