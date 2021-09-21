Председатель избиркома в Кургане поставил прививку от гриппа

На избирательном участке, расположенном в курганском КВЦ, можно поставить прививку от гриппа. Председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов, который пришёл голосовать 19 сентября, воспользовался этой возможностью.

- Сегодня постарайтесь прививочку не мочить. Если будет температура, примите жаропонижающее, - советует председателю областной избирательной комиссии Валерию Самокрутову участковая медсестра Курганской поликлиники №2 Маринам Куприянова.

- Берегите себя. Воспользуйтесь возможностью сделать прививку от гриппа, ну и от ковида тоже, - обращается к нашим коллегам, опуская рукав рубахи, Валерий Самокрутов.

Марина Куприянова объясняет:

- На входе у нас стоят волонтёры из медицинского колледжа. Они приглашают людей на вакцинацию. Граждане подходят к нам, здесь доктор их осматривает, измеряет температуру, давление, спрашивает, есть ли противопоказания. Если всё хорошо, ставим прививку. В основном идёт взрослое население, пожилое, в день принимаем человек 10-20.

За первые два дня более 30 % зауральцев уже сделали свой выбор в отношении депутатов Государственной Думы.

- Мы считаем, что выборы проходят в рамках правового поля, каких-то существенных жалоб, замечаний, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, на данный момент не поступало, - комментирует Валерий Самокрутов.

Чтобы проголосовать недалеко от рабочего места, Валерий Самокрутов решил подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг о включении в списки избирателей для голосования по месту нахождения – механизм «Мобильный избиратель». Председатель облизбиркома не только реализовал своё волеизъявление, но и поздравил молодых избирателей, вручил им ручки и календари. В число счастливчиков попала студентка музыкального колледжа имени Шостаковича Анастасия Лушникова. Она сказала, что подробно ознакомилась со списком кандидатов и осознанно поставила галочку в бюллетене.

- Каждый из нас помнит тот день, когда первый раз пришёл на избирательный участок. Это все-таки такой торжественный для человека момент. Мне импонирует, что молодые люди сегодня идут на избирательные участки с желанием, - отмечает председатель избирательной комиссии.

Жители региона подчёркивают, что выборы для них – очень важное событие, пропустить его никак нельзя, они отдают свои голоса за тех кандидатов в депутаты, которым доверяют.

- На выборы я хожу всю жизнь, всю жизнь голосую, потому что это долг гражданина - отдать свой голос. Я считаю, что каждый должен иметь своё мнение и высказывать его. Те, кто не высказывают, не участвуют в жизни страны, - говорит житель города Кургана Сергей Климов, который много лет проработал в правоохранительных органах.

По словам Сергея Климова, воскресенье для похода на выборы они с супругой, которая, кстати, решила привиться от гриппа, выбрали неслучайно:

- У меня такое мнение, что в первый день народа было много, сегодня уже поспокойнее. Очень хорошо, что прийти можно было с пятницы по воскресенье. У всех людей разный график работы, разные планы. В нескольких областях проголосовать можно через интернет, это вообще, я считаю, удобно, особенно для молодёжи.

- Многие желают проголосовать именно в воскресенье, в единый день голосования, в традиционный день. Мы видели, что в первый день голосования, в пятницу, в основном приходили те люди, которые работали, чтобы субботу и воскресенье посвятить своим бытовым нуждам, - добавляет Валерий Самокрутов.

Свои двери для избирателей открыли 949 избирательных участков: 944 - постоянных, пять – находящихся в местах временного пребывания граждан.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.