Председатель облизбиркома и омбудсмен по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве

Эффективное взаимодействие и обмен информацией по вопросам соблюдения и защиты избирательных прав граждан и права на участие в референдуме стали предметом соглашения, подписанного 18 апреля между Избирательной комиссией региона в лице Председателя облизбиркома Романа Скиндерева и уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина.

Роман Скиндерев подчеркнул: «Это соглашение направлено на защиту прав человека, прежде всего, избирательных прав: избирать и быть избранным. Документ позволяет осуществлять более эффективное взаимодействие при реализации полномочий избирательных комиссий, уполномоченного по правам человека в Курганской области».

Борис Шалютин отметил, что в связи с изменениями избирательного законодательства возникла необходимость в актуализации документа: «Мы традиционно перед выборами объезжали избирательные участки, обращали внимание на их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, смотрели другие технические моменты, организовывали «горячую линию» непосредственно в дни голосования, в рабочем порядке все возникающие вопросы решали».

Стороны обязуются объединить усилия для согласованного участия в выработке решений, направленных на обеспечение избирательных прав граждан. При этом данный вид деятельности, по мнению сторон, должен происходить с привлечением общественных организаций, государственных и общественных институтов, средств массовой информации.

Документ определяет такие направления взаимодействия, как обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов избирателей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба облизбиркома. Сотрудничество сторон также направлено на предотвращение противоправных избирательных технологий, совместное выявление и разрешение ситуаций, связанных с затруднениями в реализации избирательных прав, обмен информацией по данным вопросам.

Среди планов, обозначенных в соглашении, – проведение совместных совещаний, конференций, разработка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты избирательных прав, проведение совместных мероприятий по правовому просвещению граждан.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Курганской области.

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