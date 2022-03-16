Представители IT-сферы предлагают запретить информационные войны в период вооруженных конфликтов

Происходящие в мире процессы напрямую затронули информационное пространство. Потоки дезинформации идут через интернет-ресурсы. На днях газета «Ведомости» опубликовала письмо, которое направил в адрес ООН глава регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. Он предложил цифровой нейтралитет в период вооруженных конфликтов.

«Предлагаем инициировать создание норм о цифровом нейтралитете в период вооруженных конфликтов, призванных регламентировать и детерминировать различные аспекты информационного освещения таких конфликтов», - цитирует его письмо федеральное издание.

Наша редакция обратилась за разъяснением к специалисту, IT-предпринимателю, члену общественной организации «Деловая Россия» Александру Мекшуну. Вот, что он рассказал: «Вопрос дезинформации в периоды общественных потрясений, таких как пандемия, вооруженные конфликты, кризисные явления в экономике стоит очень остро. В этот период информационные ресурсы должны быть нейтральны, а СМИ (как отечественные, так и международные) – независимыми и объективными. Введение цифрового нейтралитета может дать инструмент контроля за недобросовестными контент-мейкерами, поставщиками и заказчиками фейков. Нужны инструменты, которые дадут возможность видеть объективную информацию. Прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей, они возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога».

В Российской Федерации для получения объективной информации создан ресурс Объясняем.рф с помощью которого можно получить ответы на разные вопросы.