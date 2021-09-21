Представители общественной палаты Зауралья оценили организацию выборов депутатов Госдумы

Наблюдение на избирательных участках осуществлялось по трём направлениям: наблюдатели от Общественной палаты региона присутствовали на избирательных участках, работал колл-центр, а также все три дня голосования действовал Центр общественного наблюдения, в который поступали видеоизображения с 297 избирательных участков региона и 27 территориальных избиркомов. Как отметили в облизбиркоме, обращений на «горячую линию» было мало, а те, которые поступали, имели исключительно информационный характер.

- Избиратели уточняли, где можно проголосовать. По видеонаблюдению замечаний не было. В Центр общественного наблюдения информации о нарушениях не поступало. Качество организации выборов было на высоком уровне. Наверное, это явилось следствием малых обращений, - прокомментировал председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов.

Эксперты отмечают, что в Курганской области были созданы оптимальные условия, прозрачность выборов была на самом высоком уровне. Это показатель серьёзной многомесячной работы органов власти, избирательных комиссий, правоохранительных органов, различных технических служб по обеспечению этих условий.

Фото Николая Пушилина.