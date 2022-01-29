Представители районных СМИ Зауралья учатся современным подходам формирования новостного контента.

Сегодня в медиахолдинге «Новый мир» прошли первые занятия в рамках академии образования журналистов. Представители районных СМИ по утвержденной и.о. генерального директора Издательского дома«Новый мир» Александром Скорбенко программе смогут освоить базовые навыки поиска и проверки информации, писать новостные заметки, вести фото- и видеосъемку для новостных сайтов.

По словам Александра Скорбенко, курсы задуманы для того, чтобы знакомиться с тенденциями развития информационного рынка по улучшению содержания и внешнего вида, а также наполнять интернет-ресурсы интересным контентом.

«Понятно, что журналистика - это в первую очередь творчество, но внутри творческих поисков существуют определенные стандарты подачи информации, фотоиллюстраций, подготовки текстов, заголовков и всего того, из чегосостоит информационный продукт», - отметил и.о. генерального директора медиахолдинга.

Слушатели Академии образования журналистов поделились мнениями. Людмила Глухих – журналист газеты «Восход» Мокроусовского района рассказала: «В журналистику я пришла совсем недавно. Сегодня получила очень интересный опыт работы по наполнению контента сайта и работе с соцсетями. Оказывается, что изготовление новостей для сайта не менее важная часть журналистской работы всего периодического издания. Информация на ресурсе должна создаваться грамотно, с учетом особенностей электронных средств массовой информации. Нам рассказали на первом занятии, как правильно делать заголовки и лиды, чем и какими средствами наполнять содержание новостного материала. Главная задача – чтобы потребитель, а это в основном жители нашего района, мог с интересом прочитать публикацию до конца».

Дания Рахматуллина из газеты «Трудовая слава»Сафакулевского района отметила: «Впечатления от занятия только положительные. Мне понравилось то, что учеба проходила не в дистанционном формате, а непосредственно в стенах редакции «Нового мира». Очень важный момент на этих занятиях -теория по основам формирования новостного контента на сайте была подкреплена практическими заданиями, которые мы выполняли с преподавателем. Некоторые элементы, которые используются в печатной прессе, например, недопустимы для написания статьи на сайт. В ходе занятия также получила технические знания и навыки по оформлению некоторых элементов сайта: как формировать опросы, как подкреплять материал визуальными средствами. Это была достаточно полезная информация для меня. Постараюсь полученные знания использовать на нашем электронном ресурсе».

Андрей Лагунов из газеты «Восход» Мокроусовского района подчеркнул: «Получил большой опыт, узнал много нового для себя: как правильно вести сайт, его особенности. Преподаватель рассказал, с чего должна начинаться новость и чем заканчиваться, какие элементы можно использовать для расширенного материала. Узнал много новых терминов, которые используются в электронных СМИ. Польза от таких встреч несомненная. Хотелось бы, чтобы такие встречи были не разовыми, а регулярными».

Занятия в Академии образования журналистов продолжатся в феврале. Сейчас руководство медиахолдинга готовит новую учебную группу журналистов районных газет.

Сергей Игнатов. Фото Николая Пушилина.