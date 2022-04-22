Представители штаба газификации Курганской области провели рабочую встречу с руководством Газпрома

Представители штаба газификации Курганской области провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге с руководством Группы Газпром, на которой обсуждались вопросы платежной дисциплины, содержание имущества и тарифные вопросы. Одна из главных тем обсуждения – реализация Программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 гг., а также социальная газификация.

От правительства Курганской области на совещании присутствовали врио заместителя губернатора Константин Малышев, заместитель губернатора Константин Ермаков, заместитель губернатора Андрей Алексеев. Вопросы по газификации Курганской области они обсуждали совместно с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским, заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексеем Бугаенко, генеральным директором АО «Газпром газораспределение Курган» Олегом Поповым.

Со слов Олега Попова, сейчас принято более 3,8 тыс. заявок на социальную газификацию в Курганской области, по 90% из них уже подписаны договоры.

Константин Малышев рассказал о финансировании мероприятий в рамках программы газификации Курганской области единым оператором газификации, в соответствии с постановлением правительства. По программе за 5 лет в регионе построят 200 км газопроводов-отводов, 4 ГРС, 883 км межпоселковых и почти 2 тысяч км внутрипоселковых газопроводов. Газифицируют около 41 тысяч домовладений, а также 250 котельных и промышленных предприятий в 123 населенных пунктах. Уровень газификации в Курганской области достигнет 70,11% к 2025 году.

«Газификация в Курганской области идёт согласно плану. Одним из долгожданных объектов, которые будут сданы в 2022 году — «III этап строительства газопровода-отвода на г. Куртамыш и ГРС «Куртамыш», в составе стройки «Газопровод – отвод Мишкино – Юргамыш – Курган с отводом на Куртамыш Куртамышского района Курганской области». Также в этом году планируется построить внутрипоселковые газораспределительные сети в населённых пунктах Белозерского, Притобольного, Мокроусовского, Половинского и Лебяжьевского муниципальных округов», - сообщил Константин Малышев.

По информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

Фото Николая Пушилина.

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