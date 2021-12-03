При Общественной палате Курганской области создан ресурсный центр

Ресурсный центр создан в целях содействия эффективной деятельности гражданского общества, некоммерческих организаций и добровольчества, оказания им организационной и методической поддержки, организации взаимодействия между ними, реализации творческого и интеллектуального потенциала, информационно-аналитической работы в области грантов, стипендиальных программ, конкурсах социального или творческого направления.

«Мы хотим, чтобы активные граждане Зауралья, которые имеют какие-либо идеи и проекты, реализовали свой потенциал. Приглашаем всех желающих обратиться в Ресурсный центр, наши специалисты помогут создать некоммерческую организацию и написать проект для участия в конкурсах Фонда президентских грантов», — отметил председатель Общественной палаты Курганской области, руководитель Ресурсного центра Михаил Белоусов.

Он также служит платформой для поиска и включения потенциальных гражданских активистов в общественную жизнь региона. Здесь их будут обучать и оказывать помощь в разработке и реализации социальных инициатив.

«Общественная палата Курганской области всегда оказывала информационную поддержку некоммерческими организациями. Теперь при Палате создан Ресурсный центр, который будет заниматься непосредственно сопровождением некоммерческих организаций и поддержкой проектов граждан Курганской области», — заявила председатель Комиссии Общественной палаты Курганской области по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и организациями Ольга Соболева.

Консультационно-методическая поддержка НКО, обучение социальному проектированию и подготовке заявок на различные грантовые конкурсы, информационная поддержка, содействие в освещении важнейших событий НКО — далеко не полный перечень функций, которые Ресурсный центр выполняет.

«Радует, что Общественная палата Курганской области получает новый инструмент развития некоммерческого сектора в регионе. Мы всегда оказываем информационную и консультативную поддержку НКО Зауралья. Однако по некоторым вопросам Общественная палата ограничена формой своей организации. Ресурсный центр сможет оказывать поддержку не только некоммерческому сектору, но и активным гражданам региона, желающим реализовать свои идеи», — отметил член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов.

«Чем больше в регионе хороших ресурсных центров, тем лучше для региона. Это ведет к росту качества услуг и увеличения его спектра. Хочется надеется, что Ресурсный центр при Общественной палате Курганской области улучшит позиции некоммерческого сектора в регионе и в целом по России», — заявил популярный курганский блогер и урбанист, руководитель АНО «Мой Курган» Андрей Вагин.

Ресурсный центр уже проводит консультации для активных жителей региона. Приглашаем всех зауральцев, желающих реализовать свои идеи, вступить в официальную группу Курганского регионального Ресурсного центра ВКонтакте или обратиться на электронную почту: nko-centr@yandex.ru.