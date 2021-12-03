Привитые курганцы переносят коронавирус в лёгкой форме

Привитые от коронавируса могут заразиться этим заболеванием. Однако оно будет протекать у них в более лёгкой форме, чем у не вакцинированных. Это «Новому миру» сообщили руководители курганских больниц, где развернуты ковидные госпитали.

Крупнейший из них расположен в Курганской больнице №2. Сейчас в нем находятся свыше 400 пациентов. Из них 66 человек – на респираторной поддержке через аппараты ИВЛ. Но среди них нет ни одного, который прошел полный цикл вакцинации от коронавируса.

- Все тяжелобольные имеют большой «послужной список» различных заболеваний. Это и сахарный диабет, и гипертония, и последствия нарушений мозгового кровообращения, и другие сложные болезни. Но полностью привитых, повторюсь, среди них нет ни одного, - указал исполняющий обязанности главного врача Курганской больницы №2 Владимир Герасимов.

Еще один ковидный госпиталь развернут в Курганской областной клинической больнице. Сейчас в нем лежат 220 пациентов. Из них 19 находятся в тяжелом состоянии: девять – в реанимации, еще десять – на респираторной поддержке.

- Среди последних есть один пациент, который прошел неполный курс вакцинации. Но тяжесть его заболевания связана не с поражением легких, а с сопутствующей патологией почек, - сообщил нашему изданию исполняющий обязанности главного врача Курганской областной клинической больницы Николай Плотников.

Николай Волков.

На фото Николая Пушилина и.о. главврача Курганской областной клинической больницы Николай Плотников.