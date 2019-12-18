Призвание — служить детям

Приложить все усилия, чтобы детство было у каждого, чтобы малыш чувствовал себя нужным, рос в заботе и внимании. Все эти вопросы ежедневно стоят перед воспитателями детских домов, специалистами, становятся которыми в первую очередь по зову сердца. С одним из них мы встретились накануне. Знакомьтесь, Наталья Речкалова - улыбчивая, внимательная женщина, для которой работа с детьми, оказавшимися в трудной ситуации, стала смыслом жизни.

-Наталья Александровна, когда вы поняли, что хотите посвятить себя детям, что подтолкнуло вас к этому?

-В детстве, как и все девочки, я устраивала импровизированные уроки для своих кукол, вела журнал, выставляя оценки, проверяла вновь исписанные в школе тетрадки. А еще мне, выросшей в полной семье, всегда хотелось забрать домой сверстников, слонявшихся по улице после уроков, голодных и плохо одетых. Детские мечты я смогла воплотить в реальность: закончила филологический факультет КГУ, работала учителем русского языка и литературы. А через несколько лет подсознательное желание согреть всех обездоленных и брошенных привело меня в детский дом.

-Какой сегодня стаж, за что любите свою работу, с чем могли бы ее сравнить, что для вас главное?

-Я проработала в детском доме «Гренада» пять лет, ушла оттуда после закрытия учреждения. Все, чем я занималась после детского дома, не приносило удовлетворения: было скучно, неинтересно, однообразно. И вновь судьба привела меня к детям – уже шесть лет я работаю воспитателем в Курганском областном детском доме. Расставаться с профессией воспитателя не планирую, ведь здесь я могу реализовать себя и как наставник детских душ, и как русовед. Главным в работе считаю возможность развития как личности, как педагога. Она учит меня терпению, пониманию.

-Какого правила придерживаетесь в работе с детьми?

-Одним правилом в работе с детьми руководствоваться невозможно. Конечно, основной принцип – сотрудничество и взаимоуважение. Без этого нельзя добиться результатов ни в учебе, ни в поведении. Воспитатели, пытающиеся влиять на детей авторитаризмом и критикой, не добиваются никаких результатов и, как правило, долго не задерживаются в детском доме.

-С чего начинается ваш день и чем заканчивается?

-В начале рабочей смены мне необходимо вникнуть во все дела и события, произошедшие за два дня моего отсутствия. По дороге в школу дети делятся своими успехами и неудачами, и я определяю для себя цели и задачи на день. Вечером у нас с воспитанниками есть возможность поговорить по душам, проанализировать все.

-Многие ребята, которые живут в детских домах, называют воспитателей мамами. Как вы к этому относитесь, почему это происходит, на ваш взгляд?

-Действительно, многие ребята называют воспитателей мамами. И тут главное, почему они так нас называют. Если они просто не утруждают себя запоминать имя и отчество воспитателя – это одно. А если они называют мамой не всех подряд, а только тех, к кому привыкли, к кому испытывают теплые, дружеские чувства – почему бы и нет.

-Воспитатель в детском доме – это не работник детского сада, это более глубокая и сложная профессия. Как удается справляться, какие человеческие качества помогают, не ревнуют ли свои дети?

-Работа воспитателя сложна, она требует полной отдачи душевных и физических сил. Многие ее считают неблагодарной. Я с этим не согласна. Дети обращаются за советом, за помощью в трудных ситуациях, они всегда интересуются моим здоровьем, вечером помогают с уборкой. Мы вместе радуемся «четверке» по географии и вместе переживаем неудачи. Ни это ли придает сил и энергии? Мой сын знаком со всеми воспитанниками моей группы. Он в курсе всех моих дел и с пониманием относится к моей работе.

-В 2014 году ваши воспитанники стали принимать участие в социальном телепроекте «День радости». Хорошая ли это идея, помогает ли это каким-то образом детям?

Идея замечательная. Ребята, которым повезло принять участие в это проекте, до сих пор делятся с окружающими впечатлениями и ждут очередного приглашения. У каждого ребенка должны быть такие дни, хотя бы раз в году, когда «весь мир крутится вокруг него», когда он задумывается над тем, что ему действительно интересно, лишь бы это не превратилось в банальное удовлетворение материальных запросов. Пусть «День радости» приносит радость не от покупок, а от приятных впечатлений, ярких эмоций и простого человеческого общения, которого порой так не хватает.

-Благодарим вас, Наталья Александровна, за то, что нашли время для встречи с нами. Желаем успехов в работе и благодарных воспитанников!

Фото из личного архива героини публикации.