Продавцам хотят запретить отказывать в обслуживании клиентам

24 ноября, в первом чтении Государственной Думой принят законопроект, направленный на защиту прав потребителей и их персональных данных.

Законопроект вносит изменения в ст. 16 закона «О защите прав потребителей».

В частности, устанавливается запрет для продавца (или исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, а также перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей.

Предусматривается также запрет на понуждение потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа в совершении сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством и не связано с совершением сделки.

Как отмечают авторы инициативы, она разработана для пресечения недобросовестного поведения на потребительском рынке, в том числе выражающегося в принудительном или необоснованном сборе персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением или исполнением договора.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В случае принятия ФЗ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Кроме того, согласно поправкам в КоАП, продавца можно будет привлечь к административной ответственности за отказ от заключения, исполнения, изменения или расторжения договора в случае непредоставления потребителем персональных данных. Размер штрафа для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Фото Николая Пушилина.