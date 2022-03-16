Проект курганских театралов стал обладателем гранта из Президентского фонда

Всё началось два года назад. Тогда актриса театра кукол «Гулливер», а ныне уже и председатель Курганского отделения Союза театральных деятелей России Оксана Кириевская пришла в областное управление культуры с предложением создать у нас социальный театр.

«Формы такого театра самые разнообразные, - рассказывает Оксана. - Он существует как на фундаменте профессионального театра, когда он обращается к насущным социальным проблемам, так и театр с привлечением общества. Это своего рода взаимопроникновение, Что касается инклюзивного театра, то в нём могут принимать участие не обязательно люди с особенностями здоровья, но и люди без определённого места жительства, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, трудные подростки, пенсионеры и так далее».

И вот в феврале прошлого года Оксана с единомышленниками создали «Инклюзион. Школу». Курганский проект стал девятой подобной школой в стране. Поддержку оказали и продолжают оказывать Курганский Дом Молодёжи, областное управление культуры, московский Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», Курганское отделение Союза театральных деятелей России, главное управление социальной защиты Курганской области.

«Наш инклюзивный театр – это зона взаимоуважения и доверия, - рассказывает руководитель проекта Оксана Кириевская. В нашей группе занимаются участники, как с особенностями здоровья, так и без них. Это для нас важно. Мы на равных общаемся со всеми. Театр занимается душой, воспитанием актёра, человека. Он позволяет открыто, с доверием идти в мир. Здесь мы создаём собственный небольшой социум. Начинаем существовать вместе. Возможно, такие люди не нужны большому социуму, но здесь постепенно мы становимся друг другу своими и расширяем эти связи. Для нас это главное. Мы одной крови. Это одна из базовых потребностей – принадлежать какому – то сообществу».

На данный момент в группе занимаются двадцать пять человек. Возраст – от семнадцати до шестидесяти пяти лет. Занятия проходят в основном на базе городского дома молодёжи. Педагоги – сама Оксана и актриса театра «Гулливер» Анна Лазарева. В инклюзивной театральной школе преподают актерское мастерство, сценическую речь и пластику, развивают чувство музыкальности и слуха. Кроме того идут занятия по драматургии и основам сценарного искусства, созданию театральных кукол и бутафории, гриму. В школе организованы мастер-классы с ведущими артистами, художниками,

музыкантами нашего региона, с театральными педагогами из Германии и России. На всем этапе проекта организовано психологическое сопровождение участников, их родители и волонтеры получают психологическое сопровождение. Получение президентского гранта существенно расширяет возможности школы.

«Сейчас в связи с тем, что мы выиграли грант, у нас появилась возможность приглашать отдельных специалистов, - поясняет Оксана Кириевская. - Мы даже можем их привозить, например, из Москвы из центральной школы. У нас, как у педагогов появилась возможность съездить на стажировку в другие подобные школы, получить дополнительный опыт».

В качестве одного из результатов проекта кураторы школы планируют организовать творческие встречи со зрителями после показов с участием инклюзивных актеров. Целью таких встреч и общения театральные педагоги видят возможный импульс к переосмыслению зрительской социальной позиции, желание помогать людям с инвалидностью, быть более ответственным в области волонтёрства, привлечение заинтересованных людей к работе «Инклюзион.Курган». Есть стремление, чтобы в дальнейшем участники школы начали реализовывать свои творческие проекты.

«Сейчас через элементы театральной игры мы, образно говоря, учимся из буковок складывать слова, - говорит Оксанка. - А дальше пойдут предложения и текст. Мы целенаправленно и чётко идём к постановке спектакля. У нас есть определённая методология».

Пока идёт подготовка сценического эскиза по книге «Маленький принц», который в будущем станет полноформатным инклюзивным спектаклем.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.