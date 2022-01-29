Проект «Рукотворные чудеса» продолжает свою работу в Сафакулевском районе

Новый 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Это решение было принято для популяризации «народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», что позволит продолжить развитие традиций нашего района, культуры, творческих направлений.

Проект «Рукотворные чудеса» продолжает свою работу. В середине января в Сафакулевском историко-краеведческом музее завершила свою работу выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, где мастера Сулеймановского сельского совета представили свои творения.

Экспозиция вобрала в себя работы, выполненные в самых различных техниках от вышивания и вязания до алмазной живописи и резьбы по дереву. Многие произведения сделаны как в художественном, так и в практическом ключе.

В последний день работы выставки в Сафакулевском музее состоялись мастер-классы, где учащиеся Сафакулевской школы и члены кружка «Краеведение» под руководством Елены Болтачевой, педагога дополнительного образования при Доме творчества села Сафакулево, смогли лично попробовать себя в таких увлекательных делах, как вышивание крестиком и изготовление вазы из бросового материала.

Заведующая Сулеймановским домом культуры Диляра Гизатулина рассказала ребятам, какие инструменты и материалы необходимы для работы и наглядно показала, как создаются изделия ручной вязки.

В свою очередь культорганизатор Бурматовского сельского клуба Гульсара Хакимова. продемонстрировала учащимся, как можно оригинально украсить вазу при помощи подручных средств.

Конечно, не все получалось с первого раза, но главное, что у ребят появилось желание научиться творить и подарило возможность пообщаться с единомышленниками в непринуждённой, творческой атмосфере. Шутки, общие темы для разговоров, обмен маленькими секретами и время пролетело незаметно.

21 января выставка вновь открыла свои двери. На этот раз работы своих мастеров представил Субботинский сельский совет.

Мастера с удовольствием рассказывали посетителям выставки о своих ремёслах, делились секретами, показывали азы своего промысла.

Интересной задумкой стала презентация экспозиции Гайнетдином и Мунирой Субханкуловыми в традиционных башкирских костюмах, что очень понравилось маленьким посетителям выставки, так как у них была возможность потрогать наряды.

О технике «алмазная вышивка» или мозаика рассказал Рустам Фазылов. С давних времен известна вышивка бисером или жемчугом, а алмазная мозаика из камней - самое молодое рукоделие. Акриловые кристаллы или стразы приклеиваются по определенной схеме, что требует большой точности.

Гайнетдин Субханкулов продемонстрировал башкирское национальное оружие из дерева, сделанное собственными руками, а также деревянный инвентарь выполненный «без единого гвоздя».

Приятным сюрпризом стало открытие в этом же зале музея экспозиции с работами участниц кружка «Марья искусница» Дома детского творчества села Сафакулево (руководитель Елена Болтачева). Юные мастерицы рассказали о своих творениях, выполненных в разнообразных техниках. Это и изделия из бисера, эпоксидной смолы, кожи, а также различные аппликации.

В центре всей экспозиции оформлена отдельная фотозона, где представлены работы Раили Искаковой из Сафакулево, выполненные в технике «лоскутное шитье».

Дания Рахматуллина. Фото автора.