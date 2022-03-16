Проекты курганских студентов и учёных в числе победителей программы «Умник»

Проекты курганских студентов и учёных в числе победителей федеральной программы «Умник». В число победителей вошли проекты, представленные студентами Курганского государственного университета, сельскохозяйственной академии, Курганского IT-колледжа, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Илизарова.

В этом году конкурс молодежных инновационных проектов в рамках программы «УМНИК» состоялся в 10-й раз. Как всегда наши молодые ученые предложили актуальные проекты в самых разных сферах: от технологии получения минерального порошка для дорожных асфальтобетонов из местных строительных материалов до создания активного вещества против рака лёгкого на основе производных монотерпенов.

Фонд содействия инновациям оказывает поддержку молодым инноваторам от 18 до 30 лет и ученым на реализацию их идей. Победители конкурса получают на реализацию проекта 500 тысяч рублей. Направления проектов: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

«Мы гордимся, что в Курганской области есть специалисты, способные генерировать и воплощать в жизнь интересные, а самое главное, полезные для экономики региона идеи. Победа в столь серьезном конкурсе знаменитого Фонда дорогого стоит. Радует, что каждое изобретение имеет прикладной характер и может быть применено», - прокомментировал директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв.