Профессор КГУ: «Успешность человека не зависит от престижности вуза»

Успешность человека напрямую не зависит от престижности вуза, который он окончил. Такое мнение в беседе с «Новым миром» высказал руководитель Научно-исследовательского центра приграничного сотрудничества, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности Института экономики и права КГУ Сергей Орлов.

- Некоторые думают, что, окончив столичный университет, можно автоматически стать успешным, а диплом провинциального вуза этого не гарантирует. Но никакой прямой взаимосвязи между этими событиями нет. В различных вузах студентам, как правило, предлагается сопоставимый объем знаний и навыков. Успешность выпускника в конечном итоге определяется тем, насколько умело он сумеет воспользоваться полученным багажом в последующей профессиональной деятельности, - указал собеседник нашего издания.

По его мнению, второй фактор, от которого зависит успешность, - будет ли человек продолжать овладевать знаниями. Научно-технический прогресс в современном мире настолько стремительный, что знания быстро устаревают, и человеку нужно постоянно следить за новинками, заниматься самообразованием.

- Я многие годы работал в вузах Москвы и Екатеринбурга и могу сказать, что уровень профессиональной подготовки в КГУ на самом деле весьма достойный. Кроме того, студентам предоставляются все возможности провести студенческие годы интересно, ярко, насыщенно, повысить не только научно-образовательный и профессиональный, но и культурный, и спортивный уровень. Немаловажно, что иногородним студентам предоставляется места в общежитии, стоимость проживания в котором, можно сказать, символическая. Иными словами, КГУ вполне конкурентоспособен, и при прочих равных условиях выбор в пользу Курганского университета для абитуриентов представляется достаточно очевидным, - утверждает Сергей Орлов.

Напомним, что вчера отмечался День российского студенчества. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об открытии Московского университета. Официально праздник был установлен в 1850 году, но при советской власти не отмечался. Традиция празднования Дня российского студенчества возобновилась в 2005 году.

​Николай Волков.

Фото автора.