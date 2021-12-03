Программа поддержки ЛПХ в Сафакулевском районе набирает популярность

Программа, предложенная лично губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, стала популярной в регионе. В Сафакулевском районе немало желающих, кто хочет воспользоваться программой поддержки личных подсобных хозяйств.

В селе Сарт-Абдрашево сразу две семьи приобрели нетелей черно-пестрой уральской породы по этой программе, согласно которой они внесли всего 30%, а 70% было оплачено из областного бюджета. Домашних животных молочного направления привезли из Каслинского района Челябинской области. Покупка скота у сельхозпроизводителей за пределами Курганской области – это одно из обязательных условий. Практически каждая семья, имеющая собственное подворье, рано или поздно сталкивается с потребностью покупки молочной коровы. Приобретение кормилицы – дело серьезное, необходимо сделать правильный выбор. Фатима Абдрахманова очень рада своей любимице, которая уже 1 октября отелилась. Фатима Габидуловна делится, что корова спокойная и неприхотливая, в день выходит 7-8 литров вкусного молока, и это совсем неплохо для первого отела, учитывая также зимнее время. «Она теперь у нас надолго задержится, даже если по условию мы должны содержать ее три года» - отметила хозяйка.

Она бывший директор Сибирякской средней школы, которой посвятила 45 лет. Сейчас работает заведующей детского сада, хотя уже давно на пенсии. Энергичная и трудолюбивая Фатима Габидуловна все успевает, вместе с мужем содержат подсобное хозяйство. У них добротные надворные постройки, и земельный участок есть, и сенокосы свои, что тоже учитывалось при оформлении договора. «Главное, не нужно бояться трудностей и все доводить до конца» – посоветовала Фатима Абдрахманова.

На условиях субсидирования две нетели обосновались в бывшем крестьянско-фермерском хозяйстве Халяфа Мулюкова. Одна из них уже принесла приплод. Халяф Халикович рассказывает, что своих красавиц он искал и в Башкортостане, а привез из Каслинского животноводческого комплекса Челябинской области. Он никогда не сидит без дела, у него неплохое личное подсобное хозяйство. Только своим трудом, своим уменьем и своим упорством он многого добился в жизни. Его двор не представляется пустым: без живности, без сельскохозяйственного транспорта. Был помоложе, занимался фермерством, но и теперь, благодаря данной программе хозяйство Халяфа Мулюкова увеличилось.

Участники программы благодарны поддержке Правительства области за возможность стать владельцами породистых животных.

Найля Чиняева.

Фото из архива департамента АПК