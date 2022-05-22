Программисты Кургана и Челябинска разработали импортозамещающее программное обеспечение для нефтедобычи

Разработка выполнена на «Кургандормаше». Программное обеспечение для управления комплексом машин для гидравлического разрыва пласта для нефтедобывающей промышленности в целях импортозамещения там разработывали совместно с Курганским и Южно-Уральским государственными университетами. Сейчас идет наладка программы и ее синхронизация с оборудованием.

Как ранее сообщал информационный портал Область45, эта машина способна создать высокопроводимую трещину в гидравлическом пласте и обеспечить приток полезных ископаемых. «Кургандормаш» - первое предприятие на российском рынке, которое запустило производство такого автомобиля-блендера.

«Машина предназначена для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности. Задача этой машины - подготовка смеси и закачка ее в устье скважины, - сообщил заместитель гендиректора предприятия «ИТМ «Спецмашина» Евгений Емельянов.

Фото с сайта oblast45.ru.

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