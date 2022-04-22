Программу переселения на Дальний Восток использовали для раскрутки телеграм-канала ВСУ

В телеграм-каналах распространяется информация о том, что для беженцев из Украины в РФ создали специальную программу переселения на Дальний Восток. Как выяснили авторы проекта «Война с фейками», созданного для борьбы с дезинформацией, новость призвана заманить пользователей на канал с пропагандой ВСУ.

В разъяснении, опубликованном на сайте проекта, говорится, что распространяемая листовка снабжена QR-кодом, который ведетна украинский пропагандистский телеграм-канал с тремя участниками.

Что касается программы переселения на Дальний Восток, то в России такая действительно есть. Любой гражданин РФ может получить в безвозмездное пользование участок земли, а также переехать с помощью «Программы повышения трудовой мобильности». Стать участниками программы могут и российские соотечественники, проживающие за рубежом. Главное условие – русские корни и знание языка.

Напомним, сегодня беженцев с Украины принимают в основном Воронежская, Курская, Белгородская, Брянская, Ростовская области. Власти Дальнего Востока также выражали готовность разместить беженцев и предоставить им рабочие места.

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