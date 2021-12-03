Просто Мария. Просто многодетная мама

У годовалого Тимошки нянек полон дом. Даже красавец-кот урчит, посматривая на младшего из клана Коротовских Капитан семейного корабля – выдержанный, трудолюбивый Андрей, а моторчик – Мария. Многодетная мама не только успевает согревать теплом и заботой всех домочадцев, но и председательствует в сельской избирательной комиссии, активничает в родительском комитете, замечательно шьет, в том числе и карнавальные костюмы, водит автомобиль, и даже находит время для участия в популярной в шадринских краях квест-игре «Мозгобойня».

- Так жить-то интересно! – говорит молодая женщина, которая через пару лет после замужества убедила мужа переехать из города в Мыльниково. – Здесь родители Андрея живут, мы к ним ездили. И так мне тут нравилось, что в результате мы стали хозяевами дома и участка. На его расширение пошел маткапитал, который нам «принес» своим рождением Никита. В селе хорошо, свежий воздух, много дел и забот.

С будущим женихом Мария познакомилась как раз благодаря своей активности. Они с подружками из Шадринска на автобусе приезжали в Мыльниково (оно в нескольких километрах от города) на дискотеку. Здесь и обратил внимание вернувшийся из армии и работавший в колхозе Андрей на яркую и веселую «зажигалочку». Насмелился, пригласил на танец.

- Такого, что сели и давай планировать сколько родим детей, не было, - смеется Мария. - Но появление каждого прибавляло счастья. Благодаря детям, я разноплановое образование получила, развиваюсь и не отстаю от жизни.

Действительно, шестнадцатилетняя Аня, тринадцатилетний Никита, восьмилетний Макар и Тимофей, которому скоро будет полтора года, ведут маму по интересным рабочим местам и интересным событиям. Переехав в село, Мария устроилась на нефтебазу ООО «Мыльниково». Когда это место сократили, приняла приглашение заведовать клубом – яркую и энергичную, ее давно в селе заприметили.

- А потом я решила попробовать себя в качестве главы сельсовета. Подала документы, а мне сказали, что нет соответствующего образования. Так я стала студенткой-заочницей Челябинского госуниверситета, «грызла гранит» науки управления. Но на третьем курсе появился Макар, и Мария отправилась работать не в сельсовет, а в детский сад. А чуть меньше полутора лет назад появился у Коротовских всеобщий любимец Тимоха.

- У нас не было бы такой крепкой, дружной и энергичной семьи, если бы не муж Андрей, - отмечает Мария. – Он во всем меня поддерживает, помогает и для детей -несомненный авторитет. Он и человек замечательный, и глава семейства надежный, и мастер на все руки. Вот пристрой к дому сам сделал, мастерскую, мальчишек учит с различным инструментом обращаться.

- Нет у меня никакого секрета, - улыбается многодетная мама. – Я просто мама, которая любит свою семью, своих детей и мужа.

Быть может, потому у Марии Коротовских все и получается? А Андрей, пригласивший в свое время на танец эту «зажигалочку», рад, что этот танец получился таким длинным и красивым.

Галина Абрамова.

Фото из семейного альбома Коротовских.