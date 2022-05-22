Просветительский марафон Общества «Знание» покажет новые горизонты

С 17 по 19 мая все жители нашей страны смогут принять участие в федеральном Просветительском марафоне Российского Общества «Знание». Предыдущие два марафона состоялись в прошлом году в рамках перезапуска общества. Они объединили более 400 выдающихся спикеров, а онлайн-трансляции в интернете набрали свыше 200 млн. просмотров. Какие темы будут раскрыты на грядущем марафоне, почему это важно именно сейчас и какие еще есть интересные проекты, в интервью «ФедералПресс» рассказал генеральный директор Российского Общества «Знание» Максим Древаль.

Фокус на новые горизонты

Максим, в этом году федеральный Просветительский марафон называется «Новые горизонты». Очень звучное название. Расскажите, что оно отражает?

– Название марафона отражает запрос аудитории. Новые горизонты – это сейчас одна из самых востребованных тем, что логично, ведь общество, сталкиваясь с новыми вызовами, изменениями, получает и новые возможности. Очень важно их увидеть, реализовать. Для этого нужно опираться на историю, на экспертные мнения и на тренды. Поэтому разговор о новых горизонтах пойдет во всех сферах – экономике, бизнесе, науке и технологиях, культуре и спорте. Ключевой темой станет роль России в мире, что сейчас особенно важно, ведь это, можно сказать, самая спекулятивная тема. Появляется огромное количество недостоверной и фейковой информации, а одна из задач Общества «Знание» – как раз помогать людям разбираться в актуальных вопросах, находить проверенную, верную информацию. В этом году марафон охватит пять площадок: в Москве –на ВДНХ и в студии Общества «Знание», а также в нашей студии в Сочи, в санкт-петербургском «Экспофоруме» и в Подмосковье в рамках Российского интернет форума.

Чем еще этот марафон отличается от предыдущих? Что интересного будет происходить?

– Одним из новых форматов марафона стали первые всероссийские Просветительские игры для старшеклассников, организованные нами при поддержке Минпросвещения России. Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие личности. Игры начались месяц назад в режиме онлайн. По всем регионам ребята соревновались в знаниях науки, истории, культуры нашей страны, показывали свои способности в творчестве и киберспорте, делали добрые дела.

Теперь лучшие из лучших – из 85 регионов России, по 6 человек от каждого – в составе сборных приедут на марафон. И еще сформировано по одной команде от сообщества «Большая перемена», Российского движения школьников и «Юнармии». Все команды соберутся в Москве на финальные игры, ребят ждет многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам, а также участие в программе марафона на ВДНХ, где главной темой станет «Роль России в мире». Финалисты Просветительских игр смогут не только послушать выступления самых выдающихся людей страны, но и лично пообщаться с ними в неформальной обстановке.

На других площадках марафона тоже соберутся талантливые школьники и студенты – более 12тысяч участников общественных движений и победителей всероссийских конкурсов. А для зрителей по всей России будут организованы онлайн-трансляции событий марафона в параллельных эфирах на сайте «Знания» и в нашем сообществе VK. Так что, пользуясь случаем, хочу пригласить каждого – присоединяйтесь!

Хотелось бы узнать немного подробностей о программе на площадках марафона. Какие спикеры выступят, и что за темы будут освещать?

– На марафоне встретятся с молодежью более 150 выдающихся лекторов «Знания». Одним из первых выступит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он расскажет о России на новом витке мировой истории. Министр финансов Антон Силуанов раскроет тему финансового суверенитета страны. Лекция пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова будет посвящена информационной войне. Также своими знаниями и опытом поделятся заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Максим Орешкин и многие другие государственные, общественные деятели, ученые и исследователи, бизнесмены и предприниматели.

К примеру, о своей истории успеха расскажет основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, а также Алексей Талай, который 16-летним подростком в 1999 году пострадал от взрыва мины времен Великой Отечественной войны, но это не помешало ему стать известным на весь мир пловцом, паралимпийским чемпионом. Еще один из участников марафона – известный гроссмейстер Сергей Карякин, обладатель Кубка мира ФИДЕ, который не понаслышке знает, как мировая политика влияет на спорт. И у ребят обязательно будет возможность поговорить с ним об этом.

Дотянуться до всех уголков России

В своих выступлениях вы часто говорите о том, что знание должно быть доступно во всех, даже самых дальних регионах страны. Как вы этого добиваетесь?

– С самого начала перезагрузки год назад мы понимали, что должны оцифровывать свою просветительскую деятельность. Потому что интернет позволяет дотянуться до каждого жителя страны, дает возможность нашим талантливым лекторам делиться знаниями с молодежью. За год трансляции и видеолекции Общества «Знание» набрали почти 400 миллионов просмотров.

Но в то же время ничто не заменит личного общения с просветителем с точки зрения вовлеченности, мотивации, живого примера, возможности задать вопросы, почувствовать вдохновение от встречи. Поэтому практически все выступления лекторов «Знания» наряду с онлайн-трансляциями проводятся еще и в очном формате. В целом за прошлый год состоялось более 15 тысяч выступлений наших лекторов по всей стране. А только за апрель этого года в живом диалоге с ведущими лекторами Общества «Знание» смогли принять участие более 12 500 школьников и студентов.

В каком формате проходят встречи лекторов «Знания» с жителями разных регионов страны?

– Мы используем очень разные форматы и постоянно экспериментируем, пробуем что-то новое. Спикеры «Знания» проводят не только лекции, но и мастер-классы, практикумы, стратегические сессии, просмотры фильмов, а после этого неформальное общение, интерактивные игры. Недавно, например, мы запустили федеральный молодежный проект «Ученый говорит», где внедрили формат экскурсий в научные лаборатории и даже словесных баттлов, как в хип-хопе и рэп-культуре. Только у нас в умении эффектно, остроумно выступить и завоевать аудиторию состязаются не танцоры и певцы, а ученые и исследователи. Они показывают ребятам, что наука – это не скучно.

Выступления наших спикеров проходят и в школах, и в лагерях, и в вузах. Бывают самостоятельные мероприятия «Знания» и совместные с компаниями-партнерами: госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос», с VK и другими компаниями – на самые разные темы, по сути, во всех областях знаний. У нас уже подписано более 70 соглашений о партнерстве и реализовано свыше 60 совместных просветительских проектов.

От здоровья до финансов и карьеры

Максим, при организации очных форумов и других событий Общества «Знание» вы делаете акцент на какие регионы и города – крупные, с большим количеством населения?

– Когда мы формируем федеральные проекты с очными мероприятиями, то одно из правил, что они должны охватывать все 85 субъектов Российской Федерации. Причем, не только большие города – мы все чаще идем и в маленькие населенные пункты, чтобы живые знания были как можно более доступны внутри каждого региона. К примеру, наш проект «Умный маршрут» – это форумы с участием ученых, историков, предпринимателей, спортсменов, психологов, финансистов, деятелей искусства и многих других специалистов. Они путешествуют по регионам на брендированном автобусе, каждый рейс «Умного маршрута» проходит через 4-5 городов в одном федеральном округе и посвящен одной теме. В Сибирском федеральном округе эксперты знакомили молодежь с техниками сохранения ментального здоровья, в Уральском – с основами финансовой грамотности. Планируем за год организовать около 30 рейсов разной тематики с общим охватом более 130 городов.

Мы широко освещаем вопросы, связанные с карьерой, чтобы молодежь могла сориентироваться на старте – идти работать в компанию или на фриланс, как запустить стартап, освоить креативные профессии. Интенсивы нашего федерального проекта «С места в карьеру!» уже успешно прошли в Абакане, Мурманске, Самаре и многих других городах. В этом году планируем 25 карьерных интенсивов с участием ведущих региональных работодателей. Еще один проект – «В деле!» – запущен в апреле, чтобы повысить предпринимательскую активность в регионах России. Запланированы более 40 бизнес-интенсивов, на которых состоится свыше 1100 выступлений экспертов в области предпринимательства.

Текущий 2022 год объявлен в нашей стране Годом народного искусства и культурного наследия народов России. Как раскрывается эта тема Обществом «Знание»?

– Мы подготовили много интересного для творческой молодежи. В апреле запустили всероссийский проект «Умное кино» для тех, кто любит документалистику. Он был создан почти сразу после начала перезагрузки «Знания» как кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов, и в 2021 году охватил более 4 тысяч зрителей. А теперь стал еще масштабней.

Во-первых, мы дали возможность всем желающим – от молодых профессиональных драматургов до авторов-любителей – проявить себя на конкурсе сценарных проектов документального кино. А вместе с победителями при поддержке наших партнеров создадим более 30 фильмов. Также в рамках фестиваля в 200 городах России запланировано проведение свыше 1000 кинопоказов с просветительскими лекциями и мастер-классами профессионалов киноиндустрии.

Также в апреле стартовал всероссийский молодежный фестиваль-конкурс «Знание.Театр». Сейчас ведем сбор заявок от авторов, принимаем не только пьесы, но и синопсисы, даже идеи будущих произведений. Лучшая идея воплотится в спектакль с участием известных российских актеров. Он будет показан в Москве и других городах России, а также рекомендован к постановке в школьных и студенческих театральных студиях.

Судя по опыту Общества «Знание», какие темы пользуются наибольшей популярностью у сегодняшней молодежи?

– Как раз этой теме было посвящено наше недавнее социологическое исследование о вовлеченности россиян в возрасте от 16 до 35 лет в просветительскую деятельность. Оказалось, что молодежи наиболее интересны такие темы, как фундаментальная наука (ее указали 74 % участников опроса), психология (69 %), история (69 %), искусственный интеллект и робототехника (65 %), кино и фотоискусство (65 %). Как видите, современная молодежь очень разносторонняя, и мы поддерживаем ее стремление развиваться в разных направлениях.

Повысить статус просветителя

На недавней встрече с Президентом России вы отметили, что всего за год с начала перезагрузки «Знанию» удалось собрать команду из 8 тысяч лекторов. Расскажите, как это сделано за столь короткий срок?

– Когда мы начинали перезагрузку, в команде было около 300 лекторов – самые преданные делу просветители. Затем стали пополнять сообщество, в первую очередь, учителями и преподавателями. Но было очевидно, что представители других профессий тоже хотят делиться знаниями – это и режиссеры, и инженеры, и программисты, и даже студенты со школьниками. Тогда мы организовали всероссийский конкурс «Лига Лекторов» для всех, кто хочет стать просветителем, независимо от возраста и профессии.

Первый сезон прошел в 2021 году, в нем участвовало 2500 россиян, в этом году во втором сезоне оказалось уже более 5 000 претендентов на звание лектора. Сейчас мы понимаем, что будет еще больше. С одной стороны, становится все сложнее дойти до финала, в котором участвуют всего 100 человек, и стать победителем. А побеждает 50 лекторов в каждом сезоне. Но радует, что вместе нам удается повысить статус лектора и привлечь внимание к особой роли просветителя.

При этом мы не только находим талантливых лекторов и даем им возможности для просветительства, а еще и помогаем прокачать навыки выступлений, создания и продвижения контента. Победители получают доступ к специальной образовательной программе, а также гранты на создание и продвижение просветительского контента. Это очень важный вклад Общества «Знание» в развитие российской индустрии просвещения.

В России немало людей, которые делают интересный просветительский контент в интернете. Вы привлекаете их к сотрудничеству? Что Общество «Знание» может предложить таким увлеченным?

– Действительно, мы видим, как много талантливых людей хотят создавать просветительский цифровой контент. Сейчас думаем, как поддержать лучших из них грантами в рамках конкурса «Лига Лекторов» и инфраструктурой. У нас есть подходящее пространство для творческой работы – 9 современных мультимедийных студий-лекториев в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде и Москве. Мы планируем расширять количество студий. В этом году запланировали открывать медиа-лаборатории в вузах. И я уверен, что общими силами увлеченных людей мы сделаем так, что стремление к просвещению, желание узнавать новое, расширять кругозор станет хорошей привычкой у россиян.

Источник: fedpress.ruю Фото: Российское Общество «Знание».