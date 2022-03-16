Психологи УИИ УФСИН России по Курганской области предотвращают ситуации буллинга среди подростков

В уголовно-исполнительной инспекции разработали программу профилактики буллинга среди несовершеннолетних осужденных.

Как рассказала начальник отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции Татьяна Першина, буллинг чаще встречается в среде подростков. Это явление лишь недавно начали признавать серьезной общественной проблемой, которая может иметь тяжелые последствия.

Жертвой буллинга становится тот, кто не способен себя защитить. Основанием для продолжительной травли может быть любое отличие жертвы от агрессоров: физическая слабость, наличие заболеваний, успехи или отставание в учебе, тяжелое материальное положение семьи ребенка. «Подростки, состоящие на учете в УИИ, зачастую обладают одним из таких отличий. В семьях юных правонарушителей обычно есть проблемы, из-за которых ребенок не чувствует поддержки или знает, что ему никто не поможет. Поэтому с каждым мы проводим работу по профилактике буллинга», – поясняет Татьяна Першина.

«Другая причина – тяжесть последствий травли, – продолжает психолог. – Буллинг не проходит бесследно: агрессоры становятся личностями, склонными к зависимостям и депрессиям, а жертвы плохо адаптируются в любом обществе, не уверены в себе, склонны к психосоматическим заболеваниям и суициду. Некоторые уже во взрослом возрасте сами становятся зачинщиками травли».

Чтобы исключить возможность участия несовершеннолетних осужденных в ситуациях буллинга, психологи УИИ ведут профилактическую работу в трех направлениях.

Для решения проблем в отношениях детей и родителей, формирования благоприятного микроклимата в семье психологи используют арт-терапию: рисование, песочную терапию. На сеансах дети и родители рисуют проблемные ситуации, анализируют их, ищут пути решения конфликтов, говорят о личных жизненных ценностях, пытаются вместе представить будущее. Арт-терапия помогает увидеть новые возможности, создает безопасное пространство, наполненное творчеством и вдохновением.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что с подростками, которые по результатам психодиагностики склонны стать обидчиками или жертвами, психологи работают индивидуально. У представителей обеих категорий нужно развить навыки эффективного общения и способность разбираться в своих чувствах и поступках. При этом у предполагаемых обидчиков важно сформировать толерантность и способность к сопереживанию, чувство ответственности за свои решения и действия, а у возможных жертв – адекватную самооценку, стрессоустойчивость, навыки уверенного поведения.

Обязательным направлением работы является повышение психологической грамотности родителей и опекунов несовершеннолетних осужденных. Со взрослыми проводятся коллективные занятия и индивидуальные консультации, посвященные психологическим особенностям подросткового возраста, способам эффективного взаимодействия с несовершеннолетними, стилям семейного воспитания, недопустимости жестокого обращения с ребенком.

По словам Татьяны Першиной, благодаря постоянной профилактической работе в уголовно-исполнительной инспекции Курганской области не было случаев участия осужденных до 18 лет в ситуациях буллинга.