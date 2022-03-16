Пугин заявил, что Росстат не «рисует» среднюю зарплату по Курганской области

Периодически курганские СМИ публикуют свежие данные о средней заработной плате в регионе. И каждый раз эти сведения вызывают горячее обсуждение в обществе. Люди, естественно, сравнивают среднюю зарплату со своей и не могут понять, откуда органы госстатистики взяли такую цифру. Поэтому в комментариях к новостям нередко всплывает фраза: «Опять «нарисовали»...

- Органы государственной статистики ничего не «рисуют» и не «берут с потолка». Мы опираемся исключительно на данные о зарплатах работников, предоставленные нам их работодателями, - парировал в беседе с «Новым миром» заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, начальник отдела государственной статистики по Курганской области Свердловскстата Константин Пугин.

Другое дело, по его словам, насколько достоверные данные работодатели присылают. Некоторые, и это ни для кого не секрет, просто опасаются, что сведения, переданные в органы госстатистики, станут известны третьим лицам — например, правоохранителям или конкурентам.

- Могу успокоить: мы гарантируем защиту конфиденциальных статистических данных. Эта обязанность возложена на нас федеральным законодательством, - заявил собеседник нашего издания.

Впрочем, есть и еще один немаловажный момент: органы госстатистики не могут обязать работодателей указывать достоверные данные. Их взаимоотношения во всем мире строятся исключительно на доверительной основе.

- В то же время у Росстата налажен информационный обмен сводными данными с Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом РФ, что позволяет выявлять возможное расхождение между сведениями, поданными в органы госстатистики и налоговые органы. Также эта информация используется для расчета такого нового статистического показателя, как «медианная заработная плата» - величина, которая делит все количество рабочих мест на две равных части: 50% оплачивается ниже этого значения, а 50% - выше, - пояснил Константин Пугин.

Напомним, что, по данным Свердловскстата, в декабре 2021 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Курганской области составила 45 577,7 рубля. А у работников бюджетной сферы, крупных и средних предприятий (без учета сферы малого предпринимательства, где трудится значительная часть населения региона) она оказалась выше — 50 215,7 рубля.

Однако это, как говорят в народе, «грязная» зарплата, то есть до вычета подоходного налога и иных сборов. Кроме того, декабрьские зарплаты всегда выше, чем в остальные месяцы, потому что в них входят квартальные и годовые премии, а также иные виды поощрений.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.